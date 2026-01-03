タレントのDAIGO（47歳）が1月1日、公式ブログを更新。2026年の幕開けにあたり、手書きの絵とともに、新年のあいさつと“年男”としての意気込みをつづった。2016年に女優・北川景子と結婚し、2020年9月に長女、2024年1月に長男の誕生を報告しているDAIGO。1日、「2026 あけおめ」と題してブログを更新すると、「HAPPY NEW YEAR！」「2026！」「あけおめ！午年！」とテンポよく新年を祝福し、DAIGOらしいユーモアと温かみが感じら