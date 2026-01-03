“年男”DAIGO「馬のように駆け抜けていきます！」全力で走り抜ける決意
タレントのDAIGO（47歳）が1月1日、公式ブログを更新。2026年の幕開けにあたり、手書きの絵とともに、新年のあいさつと“年男”としての意気込みをつづった。
2016年に女優・北川景子と結婚し、2020年9月に長女、2024年1月に長男の誕生を報告しているDAIGO。1日、「2026 あけおめ」と題してブログを更新すると、「HAPPY NEW YEAR！」「2026！」「あけおめ！午年！」とテンポよく新年を祝福し、DAIGOらしいユーモアと温かみが感じられる2026年の干支の馬をモチーフにした手描きイラストを公開した。
続けて「DAIGO年男です！」と、自身が年男であることを報告し、「馬のように駆け抜けていきます！」と、1年を全力で走り抜ける決意を宣言。
最後は、おなじみのフレーズ「今年もよろしくうぃっしゅ！」で締めくくり、新年早々、明るく前向きなメッセージをファンに届けブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「明けましておめでとうございます」「素敵な一年になりますように」「最高な1年になりますように」「DAIGOさんの年ですね」「今年も仕事も子育ても頑張ってね！」「すべてウマくいく1年になりますように」「DAIGO年男ファイヤ〜」「今年も、よろしくお願いしまっしゅ」「2025年たくさんの幸せをありがとう」などの声が寄せられている。
