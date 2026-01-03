2日朝、伊佐市の住宅に包丁のようなものを持った男が押し入り、住人の40代の女性に軽いケガをさせました。男はその後、逃走していて、警察が強盗致傷の疑いで行方を追っています。警察によりますと、２日午前7時15分ごろ、伊佐市の住宅に60代くらいの男が押し入り、住人の40代の女性に包丁のようなものを示し、「お金を出せ」などと脅したということです。男は女性ともみ合いになり、何も取らずに逃走しましたが、その際、女性