Photo:Lensw0rId / Shutterstock.com 都会のげっ歯類の体が、かなりの速度で進化してきているそうです。なんでって？ それは、都会ならではの生活に順応しているから。IFLSが伝えました。体は大きく、歯は小さくなったシマリス米シカゴのフィールド自然史博物館の研究チームが、博物館に保存されてきた標本を使いって過去125年分の頭骨を調べました。さらに、都市の拡大を示す衛星画像と突