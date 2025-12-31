Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÀä¹¥¤Îµ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¡¢»Ò¤äÂ¹¤Îµ¢¾Ê¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤Îµ¢¾Ê¤ò¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Ë´¶¤¸¤ë¿Æ¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤­¤ÊÂ¹¤Ë²ñ¤¨¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢Ì¼É×ÉØ¤Ø¤Î·ù°­´¶¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿60ÂåÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤«¤é¡¢»Ò¤¬À®¿Í¤·¤¿¸å¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ÎÉ×ÉØ¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï¡ÄÀÆÆ£ÀµÉÒ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦69ºÐ¡Ë¤ÏºÊ¡¢ÁáÉÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦67ºÐ¡Ë¤ÈÅÔÆâ¤Î»ý¤Á²È¤Ë2¿Í