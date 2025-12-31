2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏºÇÂç9Ï¢µÙ! Ä¹¤á¤ÎµÙ²Ë¤ò³è¤«¤·¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤«¤·µ¢¾Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ïº®»¨¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¼Â²È¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÈè¤ì¤¿¤ê¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤âÀÑ¤â¤ë¤â¤Î¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¡Ö¤Ò¤«¤ê¡×¤Îº®»¨¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤Î»°¤¬Æü¤¬½µËö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯»Ï¤Î½ÂÂÚ¤¬ÆÃ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÍ½Â¬¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢º®»¨¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷¤ËÊ¹