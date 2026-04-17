『神風怪盗ジャンヌ』などで知られる漫画家・種村有菜さんの画業30周年を記念した原画展が、東京・豊島区で17日から開催されています。種村さんにインタビューし、原画展への思いや人気キャラクター誕生のきっかけ、心に残っているワンシーンなどを伺いました。■原画や衣装など250点以上を展示種村さんは、1996年漫画雑誌『りぼん』でデビュー。1998年に連載開始の『神風怪盗ジャンヌ』は累計発行部数600万部を突破し、テレビアニ