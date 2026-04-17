『サラリーマン金太郎』や『俺の空』などで知られる、漫画家本宮ひろ志さん（78）が手がけた作品のうち、集英社から刊行している紙版コミックスの累計発行部数が、1億部を突破したことが17日、発表されました。本宮さんは、1965年に貸本漫画『遠い島影』（本宮博・名義）でデビュー。1968年から『少年ジャンプ』で連載を開始した、『男一匹ガキ大将』はヒット作となり、初期の『少年ジャンプ』の躍進に大きく貢献しました。以降