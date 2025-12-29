スマートフォンなどで位置を特定できる「紛失防止タグ」を無断で他人の所持品に取り付けることを規制する改正ストーカー規制法と改正ドメスティックバイオレンス（DV）防止法が30日、施行。タグの普及に伴い、ストーカー目的で取り付けられる被害が増加。対策強化のため、改正法が臨時国会で成立した。タグは落とし物を発見する目的などで所持品に取り付けられる。警察庁によると、勝手に取り付けられたといった関連相談は年々