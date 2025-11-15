サッカー日本代表の中村敬斗選手（25）に対してSNSで複数回にわたりメッセージを送りストーカー行為をした疑いで、自称・フリージャーナリストの女が逮捕されました。自称・フリージャーナリストの川野美由紀容疑者（65）は11月9日から10日にかけてサッカー日本代表の中村敬斗選手に対し、SNSで性的な関係を要求する内容や好意を伝えるメッセージを複数回送ってつきまとい行為を繰り返したストーカー規制法違反の疑いが持たれてい