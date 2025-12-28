ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦ZONE¤Î¥É¥é¥àÃ´Åö¤ÎMIZUHO¡£¤ï¤º¤«15ºÐ¤Ç¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡ÖËèÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæ¾å¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢»ä¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢°áÁõ¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶ÛÄ¥¤Ç¿Ì¤¨¤Æ¡¢ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤¤¤Þ¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤­¤ê»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤¸¤Ä¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°»þ¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡£¡Ö¡Øµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É