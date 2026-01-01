新NISAから始めた初心者が陥りがち…株式投資の「罠」を解説

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • テスタ氏が乱高下した2025年の相場を回顧し「市場の真理」を語る
  • 予期せぬ事態が起こることこそが相場のスタンダードだと指摘
  • 最悪のシナリオを想定して退場しないリスク管理の重要性を説いた
記事を読む

おすすめ記事

  • スポニチ
    元なでしこ・山崎円美さん「戸籍上の性別を変更」して結婚を発表　勇気振り絞り告白「引退できた理由…」 2026年1月1日 2時7分
  • スポニチ
    矢沢洋子　紅白出演の父・矢沢永吉「かっこよすぎ」も…出演17分後には自宅の驚くべき行動明かす 2026年1月1日 5時30分
  • 本郷奏多 （C）ORICON NewS inc.
    本郷奏多、一般女性と結婚を報告「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」 2026年1月1日 0時3分
  • スポニチ
    【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”最後まで出ず…ネットで憶測広がる「NHKから怒られた？」 2025年12月31日 23時50分
  • （左から）IZAM、吉岡美穂 （C）ORICON NewS inc.
    IZAM＆吉岡美穂が離婚「別々の未来に向けて歩き始める」　結婚20年目で決断【報告全文】 2026年1月1日 0時1分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    3. 3. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
    4. 4. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
    5. 5. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
    6. 6. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題　集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
    7. 7. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
    8. 8. 安住アナ 第1子女児誕生を公表
    9. 9. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
    10. 10. 松井珠理奈&辻本達規が結婚 全文
    1. 11. 声優の楠木ともり 結婚を発表
    2. 12. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
    3. 13. 柏木由紀とすがちゃん年内結婚か
    4. 14. 紅白 綾瀬はるかの衣装が国宝級
    5. 15. 禁句か 紅白で歌詞2文字変わる
    6. 16. もしも「お餅」が喉に詰まったら
    7. 17. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
    8. 18. ちゃんみな＆HANA、新年ブランドビジュアル・映像発表「NO LABEL MUSIC」公式SNSも開設
    9. 19. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    10. 20. 「ラブホ空港」3つの唯一無二
    1. 1. もしも「お餅」が喉に詰まったら
    2. 2. 「ラブホ空港」3つの唯一無二
    3. 3. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    4. 4. 男性遺体「動物が食べたのでは」
    5. 5. 1日未明に川遊び 高校生岸戻れず
    6. 6. 非情な差し押さえも 異例展開に
    7. 7. 異臭&肉の色が変 炎上したおせち
    8. 8. 朝食ビュッフェでのNG行為に賛否
    9. 9. 年末ジャンボ宝くじ当せん番号は
    10. 10. ネイリストの女性が死亡 殺人か
    1. 11. 新宿駅近くで歩道に車 3人が搬送
    2. 12. 首から血を流し倒れている女性を発見…死亡　事件の可能性も視野に捜査　茨城・水戸市
    3. 13. 天皇陛下の新年ご感想文書 全文
    4. 14. 年末に娘帰省 イヤな予感当たる
    5. 15. 大晦日の池袋でトレカ強盗 逃走
    6. 16. 2026年初日の出 各地時刻まとめ
    7. 17. 居酒屋 店員が素手でつまみ食い
    8. 18. シニアが渡すお年玉の定番金額
    9. 19. こども園で誤嚥 3歳が寝たきりに
    10. 20. 高市首相 お化けとまだ出会わず
    1. 1. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
    2. 2. 高市氏が年頭所感 希望生みだす
    3. 3. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
    4. 4. 岡山中3行方不明 足取りつかめず
    5. 5. 午年（うまどし）生まれは940万人　新成人は109万人
    6. 6. 首相 公邸で「お化けまだ出ず」
    7. 7. 衆院選立候補予想者が700人超
    8. 8. 年金額に女性絶句 納得いかない
    9. 9. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
    10. 10. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
    1. 11. ナイツの漫才に神谷代表が反応
    2. 12. 母も解けず検索…小6の面積問題
    3. 13. スマホない時代何して過ごした?
    4. 14. 予算成立前後に政局のヤマ場　解散判断、連立拡大も焦点
    5. 15. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
    6. 16. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
    7. 17. 200万円奪い、外国人逃走 茨城
    8. 18. TBSで衝撃的な「コンプラ違反」
    9. 19. 冬コミ 東京ビックサイトで開幕
    10. 20. NEWS山下妹が民主秘書をクビ
    1. 1. ビーバーのダムで約2億の節約に
    2. 2. トランプ氏左手に「あざ」で疑念
    3. 3. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
    4. 4. 「注射おばさん」出国禁止措置
    5. 5. プーチン氏の秘密宮殿に衝撃
    6. 6. 習氏「歴史の潮流止められない」
    7. 7. 台湾統一妨げられない 習近平氏
    8. 8. 壁画修復「失敗」話題 女性死去
    9. 9. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
    10. 10. ケネディ氏の孫 35歳で亡くなる
    1. 11. 習近平氏 新年に重要な「挨拶」
    2. 12. 中国「日本軍服」を取り締まる法
    3. 13. 英&欧大陸結ぶ高速鉄道 運休に
    4. 14. サムスンらへ「一時救済」の訳
    5. 15. 中国軍がロケット弾27発を発射
    6. 16. 露と北朝鮮 やや奇妙なやり取り
    7. 17. 新華社が北京で開催 中国の変化
    8. 18. ウ大統領「署名するつもりない」
    9. 19. マチュピチュ近くで邦人2人ケガ
    10. 20. 約55億円…現金など盗まれる 独
    1. 1. ヒートテック買替タイミング判明
    2. 2. トヨタで退職者絶えぬ理由 TOP3
    3. 3. 大晦日のUber 20km超案件が多発
    4. 4. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
    5. 5. 「神様に無礼」おみくじのタブー
    6. 6. 新卒でJAに入社→9カ月で退職
    7. 7. 通帳投げる 正月に父親が大激怒
    8. 8. 年末に娘帰省 イヤな予感当たる
    9. 9. 神社で守るべき基本マナーとは
    10. 10. 人間関係とは無縁「ひとり起業」
    1. 11. 初日の出待機させない? PA閉鎖へ
    2. 12. 郵便集配500拠点を統廃合へ 検討
    3. 13. 新幹線個室 23年ぶりに復活へ
    4. 14. 公務員は退職金がいい 本当か
    5. 15. ひらパー V字回復で生き残った訳
    6. 16. コメダの2026年福袋 2種を販売
    7. 17. TDR 4人で5万円の予算は妥当か
    8. 18. インパクト大きい自社株買い発表
    9. 19. チョコ市場 値頃感失った影響
    10. 20. サイゼ「1号店」記念館お別れへ
    1. 1. 「あけおめメッセージ」のコツ
    2. 2. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
    3. 3. KDDI社長「夢中に挑戦できる」
    4. 4. スマホの実売台数ランキング
    5. 5. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
    6. 6. SBグループ 6250億円で買収へ
    7. 7. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
    8. 8. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
    9. 9. ギズモード編集部が選ぶ2025年の｢ベストエンタメ｣
    10. 10. 今週の秋葉原情報(番外編) - 2026年の初売り情報、メモリ高騰の中でお得な特価品を見逃すな！
    1. 11. 今週の秋葉原情報 - あの″マイクラ風″簡易水冷が発売に、ROGやGODLIKEの限定記念モデルも
    2. 12. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
    3. 13. ソフトバンクG、OpenAIへの225億ドル追加出資完了
    4. 14. [山根康宏の「言っチャイナよ」] ファーウェイからフラッグシップモデルや薄型Airなど7機種が登場
    5. 15. 冬休み中にクリアまで行けるゲーム3選
    6. 16. 「アーク 新春初売セール 2026」が1月1日開始、初売り限定BTOパソコンも台数限定販売
    7. 17. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
    8. 18. 【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】
    9. 19. 富士フイルム、「フジノン映像機器 内覧会2017」を開催。NABで発表された4K Premierシリーズの新製品を中心とした展示
    10. 20. 年頭所感2026：NTT 島田社長
    1. 1. 昏睡だぞ 朝倉未来の惨劇に凍る
    2. 2. 救急搬送の朝倉未来 精密検査
    3. 3. 痛々しい姿でRIZINに…引退危機
    4. 4. マエケンに内部情報筒抜けだった
    5. 5. 「レフェリー早く止めろよ」指摘
    6. 6. 阪神打撃投手に転身へ　現役引退の元ロッテ・西村天裕「またグラウンドでお会いできます！」
    7. 7. 朝倉未来が失神TKO負け 担架搬送
    8. 8. JRA史上初 還暦ジョッキー誕生へ
    9. 9. 置き石マーキング 被害額1350万
    10. 10. 3連覇中の卓球・早田ひなが報告
    1. 11. Nイヤー駅伝で22人抜き&区間新
    2. 12. 朝倉未来 RIZINで「超強者祭り」
    3. 13. 前WBC王者の厳しい判定に猛批判
    4. 14. 紅白後に…駅伝中継の歌手に騒然
    5. 15. 米紙「25年間で最高の選手」
    6. 16. 中田英寿氏 ドバイの賞に喜び
    7. 17. フィギュアで「親子競技?」騒然
    8. 18. 箱根駅伝 駒大は主力を補欠に
    9. 19. 村上宗隆2026年成績予測出始める
    10. 20. 片岡氏 中村奨成は「群を抜く」
    1. 1. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
    2. 2. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
    3. 3. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
    4. 4. 有吉NHKに怒られたか 憶測広がる
    5. 5. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
    6. 6. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題　集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
    7. 7. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
    8. 8. 安住アナ 第1子女児誕生を公表
    9. 9. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
    10. 10. 松井珠理奈&辻本達規が結婚 全文
    1. 11. 声優の楠木ともり 結婚を発表
    2. 12. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
    3. 13. 柏木由紀とすがちゃん年内結婚か
    4. 14. 紅白 綾瀬はるかの衣装が国宝級
    5. 15. 禁句か 紅白で歌詞2文字変わる
    6. 16. 郷ひろみの扱い 紅白に疑問の声
    7. 17. ちゃんみな＆HANA、新年ブランドビジュアル・映像発表「NO LABEL MUSIC」公式SNSも開設
    8. 18. Perfume休止へ 1つ「心残り」か
    9. 19. 長澤まさみ結婚 相手は映画監督
    10. 20. RIZIN 朝倉未来、衝撃1RTKO負け
    1. 1. 無印良品の大人きれいめコーデ
    2. 2. ワークマンの「あったかパンツ」
    3. 3. 結婚遅くなるほど高望みに…指摘
    4. 4. GU 大人の高見えロングコート
    5. 5. 誰もが声漏らす芸術的なスイーツ
    6. 6. 義母影響で…手料理食べられない
    7. 7. 妊活巡りすれ違いの果てした答え
    8. 8. 苺が主役 期間限定スイーツ
    9. 9. オーブン不要 ミニココット
    10. 10. セブンマニアが驚く新作スイーツ
    1. 11. 片思いの男性に突き刺さるLINE
    2. 12. ビアードパパ「贅沢いちご」登場
    3. 13. 40・50代の魅力を引き出すヘア
    4. 14. カルディの正月限定商品レビュー
    5. 15. 品名偽装の現実 年始休みに漫画
    6. 16. 自分へのご褒美に 限定スイーツ
    7. 17. 業スーで買いたい「冷凍食品」
    8. 18. 性交渉後に出血 夫は涙止まらず
    9. 19. でこぽん吾郎 保育士時代のエピ
    10. 20. 2025年の人気漫画「いい話」