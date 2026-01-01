2026年の幕開けにあたり、個人投資家界のレジェンド・テスタ氏への独占インタビューを敢行した。総利益100億円を突破し、名実ともにキングオブトレーダーの座に君臨する彼が、激動の2025年をどう見ていたのか。そして、20年間の相場で生き残ってきた男が語る「市場の真理」とは。全３回にわたる新春特別インタビューの第１回は、2025年の振り返りと、駆け出し投資家が陥りやすい「常識の罠」について深掘りした。第１回。取材・文／ちょる子（投資家）