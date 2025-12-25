ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５＝メキシコ）との防衛戦（２７日、サウジアラビア・リヤド）に向けて２５日、公式会見に臨んだ。井上はベージュのジャケットにサングラス姿で出席。一方のピカソは現地の民族衣装で登場した。「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ＮＩＧＨＴＯＦＴＨＥＳＡＭＵＲＡＩ」と銘打たれた興行とあって、先にマイクを握った