茨城県は２５日、同県城里町の養鶏場で、採卵鶏から高病原性鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５亜型）が検出されたと発表した。県はこの養鶏場で飼育されていた約９７万羽の殺処分を始めた。農林水産省によると、養鶏場で感染が確認されたのは今季１０例目で関東地方では初めて。県によると、この養鶏場から２４日午前１０時頃、「鶏がまとまって死んでいる」と連絡があった。県が１０羽を簡易検査したところ、すべて陽性で、遺伝