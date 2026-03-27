元ホンダ・浅木泰昭 連載「F1解説・アサキの視点」第９回 後編2026年のF1は、ホンダが新たにイギリスのアストンマーティンと組み、５年ぶりにワークス復帰を果たした。アストンマーティンのマシンを手がけるのは「空力の鬼才」と呼ばれる天才デザイナーのエイドリアン・ニューウェイ。ドライバーは２度の世界チャンピオンに輝いたベテランのフェルナンド・アロンソだ。日本だけでなく世界中のファンが大きな期待を寄せ、注目し