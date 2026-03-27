いよいよ最終回を迎える高石あかり主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。物語の序盤から強烈な存在感を放ってきた一人が、ヒロイン・トキの母、雨清水タエ（北川景子）だ。【写真】本当にアラフォー?…ネット騒然の北川景子すっぴんショット物語より過酷な“史実”『ばけばけ』視聴者の脳裏に最も深く刻まれているシーンのひとつは、第6週で見せたタエの“物乞い”だろう。夫を亡くし、家を追われ、極限の貧困に陥りながらも、