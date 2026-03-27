なにかと注目を浴びる2世タレントは、とかく毀誉褒貶（きよほうへん）が激しいもの。だが波乱に満ちた人生という点において、彼女の右に出る者はあるまい。女優の坂口良子（享年57）の娘として知られる坂口杏里（35）が、今度は万引きで捕まった――。3月17日、東京都八王子市内のコンビニで、である。【写真を見る】「本当に坂口杏里？」約90キロだという現在の姿過去の写真と比較すると「現場は八王子の市街地から離れた