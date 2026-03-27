北朝鮮とベラルーシが友好協力条約を結び、今後、連携を深めていくことで合意しました。【映像】正恩総書記とルカシェンコ大統領の会談の様子ベラルーシ大統領府によりますと、北朝鮮の首都・平壌を訪問したルカシェンコ大統領は26日、金正恩総書記と会談し、両国の間の友好協力条約に署名したということです。ルカシェンコ氏は「今後の両国の協力関係の基盤になる条約だ」などと述べ、今後、様々な分野での連携を強化する姿