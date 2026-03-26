【モデルプレス＝2026/03/26】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売前重版が決定した。【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美肌輝くフィギュアスケート姿◆川崎桜1st写真集「エチュード」発売前重版決定本作は情報解禁直後から大きな反響を呼んでおり、公式Xのフォロワー数はわずか24時間で8万人を突破。その後も先行カットが公開されるたびに話題となり