首都圏を中心に約470店舗を展開するハイデイ日高の創業者である神田正会長。その成功の軌跡をたどると、必ず「運」という言葉が出てくる。「私はものすごく運がいいのです」と、会長は屈託なく笑う。中学卒業後、15以上の職を転々とした「落ちこぼれ」だった青年が、いかにして東証プライム上場企業の創業者となったのか。（取材・構成／小倉健一）学歴も、特別な才能もないのにここまで来られた「運のよさ」私は、本当に「もの