初回に見逃し三振と思われたが…ボール判定に【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手が26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発し、6回5安打2失点で勝利投手となった。初回には新採用の「ABSチャレンジシステム」で判定が覆る場面もあり、投手としての印象を語った。新ルールにも動揺しなかった。初回1死からキャロルを見逃し三振に抑えたか