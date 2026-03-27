【カイロ共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは26日、イスラエルがイランとの交戦を巡り、空爆の焦点を体制の不安定化から軍事産業基盤の弱体化に変えたと報じた。関係者はトランプ米大統領が交戦終結を模索しているとイスラエル当局者が確信するようになったことを受けた方針転換だと述べたという。同紙はこの方針転換について、イスラエルが空爆によるイランの体制打倒という目標を断念したことを示す兆候だと指摘した