MLBでは2025年シーズンのワールドシリーズ終了以降のユニホーム売上ランキングが発表され、共にドジャースの大谷翔平選手が1位、山本由伸投手が2位となりました。これは、昨年のワールドシリーズが終了してからの各選手のユニフォームの販売数が集計され、今季の開幕に合わせてランキングが発表されました。昨季投手復帰をし、4度目のMVPを獲得した大谷選手はこのランキングで2023年以降1位を継続しています。また、昨季メジャーで