ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷翔平投手が七回の第４打席で死球を受けたことについて「大丈夫、大丈夫。防具にあたっていてくれたらいいんだけど、詳細は聞いてない。でも大丈夫だと思う」と語った。相手が投じた初球、内角高めのフォーシームがエルボーガードの付近を直撃した。直後に思わず天をあおいだが、笑みを浮かべるシーンも。一塁に向かいな