記者団の取材に応じる斎藤元彦兵庫県知事＝27日午後、兵庫県豊岡市斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部の男性＝死亡＝の私的情報が県議に漏えいした問題で、神戸地検は27日、地方公務員法（守秘義務）違反容疑で書類送検された井ノ本知明元総務部長を起訴猶予の不起訴処分とした。漏えいを命じたり、唆したりしたとして同法違反容疑で告発された斎藤氏、片山安孝元副知事については嫌疑不十分で不起訴とした。地検は井