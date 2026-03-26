見てはいけない、聞いてはいけないと言われれば、ますます好奇心がふくらむ――これはどこの国でも同じだろう。 北朝鮮では韓国ドラマをひそかに視聴する人があとを絶たず、最近では裕福な層の女性を中心に、韓国ドラマを真似してダイエットやしわ取りのボトックス注射をする人も出てきたという。当局は、取り締まりを強めているが、効果はあがっていない。 北朝鮮専門メディアデイリーNK（3月24日）によると、