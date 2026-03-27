フジテレビは２７日、東京・台場の同局で社長会見を行い、清水賢治社長がアナウンサーの大量退社について言及した。同局では今月１２日に小澤陽子アナと勝野健アナが退社を報告。２２日には、竹内友佳アナが７月上旬で退社することも発表された。同局ではアナウンサーが大量退職する事態となっており、この約１年で少なくとも計８人がフジテレビを去ることになった。清水社長は「どうしてもアナウンサーの退社はクローズアッ