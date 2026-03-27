NHK Eテレ「みいつけた！」の4代目スイちゃんとして活躍した子役タレント増田梨沙（12）が27日、インスタグラムを更新。小学校卒業を報告した。増田は「小学校を卒業しました」と卒業証書を手にした晴れ着姿の写真を公開。また、ランドセルを背負った入学当初の写真もアップし「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と成長をつづった。「うまくいかないときや悩んだとき何度も友達が助け