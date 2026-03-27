東京都はきょう（27日）、2023年に廃止となった上野動物園のモノレールに代わる新たな乗り物の詳細を発表しました。上野動物園では、1957年に開業した日本で最も古いとされるモノレールが東園と西園を結んでいましたが、2019年に老朽化などで運行を停止し、路線はそのまま2023年に廃止となっていました。都は代わりとなる新たな乗り物について検討してきましたが、きょう（27日）、詳細やイメージ画像を発表しました。定員60名・3