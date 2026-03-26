TWICE（トゥワイス）のダヒョンが残りのツアー活動を一時中断して休息と回復を優先する。JYPエンターテインメントは25日、「アーティスト（ダヒョン）のコンディションと公演参加の可否を慎重に議論した結果、現在は活動よりも十分な休息と回復が優先だと判断した」と明らかにした。続いて「ダヒョンは当面、回復に専念する予定であり、ダンスの遂行が可能なコンディションになる時点に合わせて活動に合流する」とし、「ダヒョンの