3月24日、STARTO ENTERTAINMENTのジュニアイベント「ジュニアとファミリーティング」で、入場時の本人確認をめぐり逮捕者が出たことが明らかになった。警視庁は、偽造した運転免許証を提示した20代の女性を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕したと発表している。問題となったのは、3月22日に東京・グローブ座でおこなわれた公演。事務所は、事前に代表者と同行者双方の本人確認を実施することや、それにともない開場時間を従来より1