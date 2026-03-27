〈「1分もも上げ」と「朝のタンパク質」が脳疲労を防ぐ！ 筑波大・松井崇准教授が語る“スマホ・デスクワークで酷使した脳”の休ませ方〉から続く脳が疲れたら横になって休む。一見正しそうなこの行動が、実は脳疲労の回復を遠ざけている可能性がある。筑波大学体育系准教授の松井崇氏が、文藝春秋PLUSの番組「HEALTH CARE PLUS」で語った脳疲労を防ぐ4つの習慣のうち、「休養」と「絆」についてまとめた。（全2回の2回目／はじ