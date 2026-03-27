フジ・メディア・ホールディングスが入るビル＝東京都港区BSフジは27日、超高画質の4K放送について来年1月で期限が切れる業務認定の更新を行わず、放送を終了すると発表した。同日開催の取締役会で決議した。放送終了日は未定。BSテレ東も同日、来年1月23日をもって4K放送を終了すると発表した。2局はいずれも2018年12月に4K放送を開始したが、インターネット配信の急拡大などにより視聴環境は大きく変化。ビジネス面で厳しさ