「3月12日には小澤陽子アナ（34）と勝野健アナ（26）がそれぞれインスタグラムで退社を発表。勝野アナは3月、小澤アナは6月で退職するといいます。17日には『文春オンライン』で、竹内友佳アナ（37）の退社も報じられ、竹内アナ自らが22日に“7月上旬で退社予定”と正式発表しました」（スポーツ紙記者）中居正広氏（53）と元フジの女性アナウンサーとのトラブルに関し、第三者委員会が“業務の延長線上で性暴力の被害を受けた”と