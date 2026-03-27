〈大阪・関西万博に導入されたEVバスを販売する『EVモーターズ・ジャパン』で、ブレーキ不良やハンドルが操縦不能になるなどのトラブルが続出している。そんな中、同社の一連の問題を追及している自動車生活ジャーナリスト・加藤久美子氏が“新たな疑惑”について踏み込む〉「『EVバスの不具合は絶対に社外の人間には口外するな！取材などもってのほか』と運行管理者から厳しく言われています。乗務員はみな故障だらけのバスが嫌