阪神との開幕3連戦に阿部巨人が打ち出した「64年ぶりにルーキー2人が開幕カードに先発」という勝負手が話題だが、阪神のレジェンドOBはこの奇襲をバッサリと斬り捨て、“両軍の戦力差"を冷静に分析して見せた。【写真】スカートまくれてもお構いなし! “阪神優勝”で道頓堀川に飛び込む女性たち負け越しは許されない藤川阪神プロ野球の幕開けを目前に控えた3月25日、阪神タイガースのOBである掛布雅之氏が自身の公式YouTubeチ