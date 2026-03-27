そこにいなくても、それは起こった。カルロ・アンチェロッティ監督が率いるブラジル代表は現地３月26日、アメリカで行なわれた国際親善試合でフランス代表と対戦。１−２で敗れた。32分にキリアン・エムバペ、65分にユーゴ・エキティケにゴールを奪われた後、78分にブレーメルが１点を返すも反撃はそこまでだった。注目を集めているのは、試合中に自然発生した「OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÁ, NEYMAR, NEYMAR」と