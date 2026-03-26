俳優・本木雅弘（60）＆エッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、モデルのUTA（28）が25日、自身のインスタグラムを更新。16歳を迎えた弟・玄兎さん（げんと）の近影を“顔出し”で公開した。【写真】「イケメン」「横顔が樹木さん似」UTAが公開した弟・玄兎さんの“顔出し”ショットUTAは「今日は玄兎の誕生日、16歳ということニットをプレゼント。思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄は嬉しいですな笑」と弟に贈