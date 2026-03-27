ホンダ新型「フィット」デザイン激変！2001年にホンダ「ロゴ」の後継として誕生した「フィット」は、運転のしやすさや優れた燃費、そして広々とした室内空間を強みに、世界中で愛されるヒットモデルです。2020年に登場した現行の4代目も、日本ではガソリン車とハイブリッド車の両方をラインナップし、日々の生活に寄り添う定番のコンパクトカーとして親しまれています。【画像】「えっ…！」 これがホンダ「新型フィット」の姿