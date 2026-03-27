「電車やバス、飛行機までもが増便する事態となりましたが、それもこれものラストツアーのため。との別れを惜しむ15万人のファンが札幌に集結しました」（スポーツ紙記者）3月13日からスタートしたのラストツアー。最初の地・大和ハウス プレミストドーム（以下、札幌ドーム）では3日間で3公演が行われた。「公演中、大野智さん（45）や相葉雅紀さん（43）は涙ぐむような場面がありました。公演が終わると、松本潤さん（42）