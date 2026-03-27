漫画家のつげ義春さんが、3日に誤嚥性肺炎のため亡くなっていたことが分かった。88歳。筑摩書房が27日、発表した。【写真】胃がん闘病…32歳の若さで亡くなった黒木奈々アナ同社は、【ご遺族からのコメント】も発表。「父つげ義春は、昨年9月頃より体調を崩しておりましたが、3月3日、東京都内の病院にて誤嚥性肺炎のため、88歳で永眠いたしました。なお、葬儀は3月9日に親族のみで執り行いました」と報告した。また、つげさ