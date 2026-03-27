声優でグラビア活動もする井口裕香（37）が、26日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿のシャワーショットを公開している。井口は「『ヤングチャンピオン烈』好評発売中です！どうぞよろしくお願い致します」と呼びかけ、ビキニを着用してのシャワーショットをアップ。振り向きポーズでシャワーを浴び、背中からヒップまでの美しいラインを披露した。さらに「#ちょっとえっちな雑誌#少年少女気をつけろ!#ゆかちのグラビアは