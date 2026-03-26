1,000円前後でお酒1杯＋つまみを楽しむ「1000円くらいで1杯飲んで帰りたい」シリーズ。今回はサイゼリヤです。"サイゼ飲み"というものが人気であることはもちろん知っていたのですが、挑戦したことがなかった筆者。王道っぽい組み合わせで挑戦してみたところ、あらためてサイゼリヤのすごさを垣間見た気がしました。王道「サイゼ飲み」に挑戦○本当に値上げしていない! 久しぶりに訪れて驚いた筆者が訪れたサイゼリヤは駅から近い