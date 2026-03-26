2026年3月25日、中国のポータルサイト・捜狐に、漫画「チェンソーマン」完結後の作者の発言が大きな議論を呼んでいると紹介した記事が掲載された。（本記事はネタバレを含みます）記事は、「『チェンソーマン』第2部が完結した。約8年にわたる連載を経て、同作はついに終着点へと到達した。しかし、結末そのもの以上に注目を集めているのは、その後の動きだ。というのも、議論が最も激化していたタイミングで、原作者の藤本タツキ