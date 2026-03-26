バーガーなのに、主役は肉ではなくレタス。そんな思い切りの良すぎる新作「ほぼレタスバーガー」を、ドムドムハンバーガーが3月26日に発売しました。価格は税込690円です。バンズの間に広がるのは、目が覚めるような緑一色。商品名に偽りなしの突き抜けた見た目は、一周回って清々しいレベルです。毎度のことながら、ドムドムの発想力には驚かされます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■レタスを3分の1玉使