（CNN）トランプ米大統領は26日、FOXニュースとのインタビューで、米中央情報局（CIA）からイランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が同性愛者だと伝えられたと主張した。FOXニュースの司会者から「CIAがあなたにモジタバ師が同性愛者だと伝えたのか？」と問われると、トランプ氏は「確かにそう言われたが、CIAだけだったかどうかは分からない。多くの人がそう言っていると思う。そのために彼は、あの特殊な国で出だしが悪く