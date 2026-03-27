「ついにここで会うことになった。アトラス、会いたかった」。26日、ソウル瑞草区良才洞（ソチョグ・ヤンジェドン）の現代自動車本社。第58期現代自動車定期株主総会場の入り口の前には、米国で今年1月に開催された「CES2026」で話題になったヒューマノイドロボット「アトラス」の実物模型が展示されていた。今回の株主総会に参加するため慶尚南道金海（キムヘ）で1泊2日の日程で来たというチョンさん（39）は株主総会参加証を受け