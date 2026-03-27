文化放送は27日、「#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME 櫻井もものしーぷらじお」（日曜後9・00〜）の放送終了を発表した。4月12日から番組名を改めリニューアルする。先月22日から放送を休止していた番組。この日「諸般の事情を鑑み、当社で慎重に検討を重ねました結果、放送を終了させていただくこととなりました」と発表した。また、番組内で制作を進めていたカプセルトイについても発売を中止するとした。また同枠