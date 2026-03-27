テレビドラマ版「ハリー・ポッター」の製作陣が、出演者への殺害予告を受け、撮影現場に「厳重な警備体制」を敷いていることが明らかになった。 【写真】思わぬ誹謗中傷を受ける形となった“新スネイプ先生”パーパ・エッシードゥ 原作者のJ・K・ローリング氏の発言をめぐる議論が続く中、同作は制作段階から強い反発も招いており、特に新たにセブルス・スネイプ役に起用されたパーパ・